شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس ويستقر فوق مستوى 16.96، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 17.60 بشكل رئيسي، بينما يمثل كسر 16.96 مفتاح العودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد