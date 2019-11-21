شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس ويستقر فوق مستوى 16.96، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 17.60 بشكل رئيسي، بينما يمثل كسر 16.96 مفتاح العودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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