الاقتصاد

الفضة في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس ويستقر فوق مستوى 16.96، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 17.60 بشكل رئيسي، بينما يمثل كسر 16.96 مفتاح العودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا