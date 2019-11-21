الذهب حول المقاومة المخترقة – تحليل - 21-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1489.00.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية ما لم يتم كسر مستوى 1470.00 والثبات دونه، مع التذكير بأن الارتفاع المتوقع مؤقت، وننتظر استئناف الموجة التصحيحية الهابطة بعد تحقيق الهدف المذكور.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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