شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3295 وتجاوزه ليستقر فوقه، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.3380 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3295 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد