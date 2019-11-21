شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالارتداد صعوداً بعد إعادة اختبار المقاومة المخترقة للعلم الصاعد يوم أمس، وتمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3045.

نذكر بأن الثبات فوق 1.2840 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيجبر السعر على التحول نحو الانخفاض وزيارة مستوى 1.2670 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد