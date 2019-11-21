شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1065، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، حيث يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار استهداف مستويات 1.1105 ثم 1.1180 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1065 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو اختبار مناطق 1.0995 ثم 1.0950 كأهداف سلبية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد