شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المال" الكويتية ترصد مخالفات لـ"جياد" وتحيلها للتأديب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن رصد مُخالفات خلال زيادة رأسمال شركة جياد القابضة، مع إحالة تلك المُخالفات لمجلس التأديب والتقدم ببلاغ لنيابة سوق المال ضد الشركة ومُدقق الحسابات.

وبحسب بيان الهيئة على موقع البورصة الكويتية، تم حظر تعامل المُطلعين وكبار المساهمين على سهم "جياد"؛ لحين صدور قرارات "التأديب" و"النيابة".

وتقرر إعادة سهم "جياد" للتداول ببورصة الكويت اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 26 نوفمبر 2019.

يُشار إلى أن مُدقق الحسابات الخاص بشركة "جياد" هو علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون).

Advertisements

وكانت بورصة الكويت قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، عن إيقاف أسهم "جياد" عن التداول، بدءاً من يوم 29 من ذات الشهر؛ بناءً على قرار هيئة أسواق المال الكويتية.

وتقدمت "جياد" في مطلع سبتمبر الماضي، بتظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال الكويتية حول مسألة إيقاف أسهم الشركة عن التداول ببورصة الكويت.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت "جياد" عن رفض هيئة أسواق المال الكويتية التظلم الذي تقدمت به الشركة على قرار إيقاف أسهمها عن التداول ببورصة الكويت.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 657.79 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بنحو 1.03 ألف دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 36%.