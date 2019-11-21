شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودية تشهد أول مبيعات لأسهم الأجانب قبل اكتتاب "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات أسبوعية في سوق الأسهم السعودية قيمتها 430 مليون ريال الأسبوع الماضي المنتهي في 14 نوفمبر الجاري بعد إعلان شركة أرامكو السعودية عن أن الاكتتاب في جزء من أسهمها سيبدأ في 17 نوفمبر الجاري.

وجاءت مبيعات الأجانب بعد تسجيلهم مشتريات صافية في الأسهم السعودية لـ43 أسبوعا متتالية بإجمالي 85 مليار ريال "22.67 مليار دولار" منذ 30 ديسمبر 2018 حتى الأسبوع الماضي المنتهي في 7 نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وذلك نتيجة مشتريات إجمالية بـ210 مليارات ريال مقابل مبيعات بنحو 125 مليار ريال.

وبعد المبيعات الأخيرة، بلغت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 9.18% بقيمة سوقية 171.9 مليار ريال.

فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو 1.87 تريليون ريال في التاريخ ذاته، بينما تراجع صافي مشترياتهم إلى 84.6 مليار ريال "22.6 مليار دولار".

وتزامنت مبيعات الأجانب مع قصر اكتتاب شركة أرامكو السعودية على المستثمرين داخل السوق السعودية ودول الخليج، ما يتيح لهم فرصة أفضل للحصول على عدد أسهم أكبر مما كان متوقعا سابقا حينما كان الاكتتاب متاحا للأجانب خارج السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

ونتجت المبيعات الأسبوع الماضي بشكل رئيس من تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة صافي بيع بنحو 432 مليون ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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