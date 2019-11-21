شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يلامس متوسطة المتحرك -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء حيث أغلق عند مستوى 747 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد مقاومة نتوقع معها ان تضغط على السهم للانخفاض مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم الهام عند 710 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس. Advertisements من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 740.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 749.7 فلس الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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