شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تحركا لاعلى طيلة الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 818 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 800 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 850 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 800 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 814.0 وبين مستوى المقاومة هو 824.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد