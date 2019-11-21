شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تحركا لاعلى طيلة الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 818 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 800 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 850 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 800 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 814.0 وبين مستوى المقاومة هو 824.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المباني (MABANEE) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.