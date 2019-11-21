شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث أغلق امس الأربعاء عند مستوى 29٫30 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل في عملية جني ارباح للوصول لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 28.6 وبين مستوى المقاومة هو 30.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد