شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث انهى الجلسة عند مستوى 27٫60 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في شهر، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع التفاؤل لدى المتداولين، كما تجاوز السهم القناة الهابطة طويلة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 29٫50 فلس ثم 32 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 26٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 26.5 وبين مستوى المقاومة هو 29.1 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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