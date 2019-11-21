شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 440 ومستوى 470 فلس، فقد نجح السهم في تجاوز المستوى الاخير، حيث انهى رابع جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند 493 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 520 فلس كمستوى اول ثم 590 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 470 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 479 وبين مستوى المقاومة هو 510 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد