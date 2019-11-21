شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 440 ومستوى 470 فلس، فقد نجح السهم في تجاوز المستوى الاخير، حيث انهى رابع جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند 493 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 520 فلس كمستوى اول ثم 590 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 470 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 479 وبين مستوى المقاومة هو 510 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر المتكاملة (INTEGRATED) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.