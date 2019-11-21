بنك الخليج (GBK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 21-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وذلك بعدما سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 275 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا خلال الايام القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 286 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 273 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 277 وبين مستوى المقاومة هو 281 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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