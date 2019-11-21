شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يعكس اداء ايجابي -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث أغلق عند مستوى 502 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المذكور فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 525 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 489.7 وبين مستوى المقاومة هو 517.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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