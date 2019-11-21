شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدار للتمويل و الاستثمار (MADAR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أغلق امس الأربعاء عند مستوى 117 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الطريق امام السهم لمزيد من التراجعات للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 104 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 112.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 120.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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