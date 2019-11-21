شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى جلسة امس الأربعاء عند مستوى 2٫61 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ومقتربا بذلك من مستوى المقاومة 2٫65 ريال، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 2٫90 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.57 وبين مستوى المقاومة هو 2.65 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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