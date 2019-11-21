شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 8٫56 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 8٫7 ريال، وهو ما يعكس ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 8 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط