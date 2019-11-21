شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاع طفيفا للغاية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث أغلق عند مستوى 6311 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” عند 6320 نقطة، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 6550 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,298 بينما مستوى المقاومة هو 6,327 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.