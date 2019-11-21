شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاع طفيفا للغاية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث أغلق عند مستوى 6311 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” عند 6320 نقطة، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 6550 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,298 بينما مستوى المقاومة هو 6,327 نقطة