شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 10336 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، ويواجه المؤشر حاليا الحد العلوي من السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة 10450 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,296 بينما مستوى المقاومة هو 10,357 نقطة