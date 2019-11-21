شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة سلبية مع القلق من عدم توقيع اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط مخاوف الأسواق من عدم توقيع الصفقة التجارية المتوقعة "المرحلة الأولى" بين كل من الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من العام الجاري 2019 قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لتوسع واشنطون في فرض تعريفات جمركية على سلع وبضائع صينية وتحديداً في 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء أفادت مصادر مطلعه على المباحثات الثنائية بين واشنطون وبكين وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية عن ترجيها لعدم توصل الطرفين إلى التوقيع على اتفاق تجاري خلال هذا العام وأنه قد يتم تمديد أجل المباحثات للعام المقبل، وذلك مع اعتقاد مسئولين أمريكيين بأن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد لا يسمح بمناقشة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ما لا يعد انتصار بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نفس السياق، تطرقت وكالة رويترز إلى مخاوف المفاوضين التجاريين الأمريكيين حيال ردود أفعال الرئيس الأمريكي على أي اتفاق تجاري قد يتم التوصل إليه، نظراً لكونه قد يعترض على بنود الاتفاق في أي وقت، بينما نود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب صرح بالأمس بأن المحادثات التجارية بين بلاده والصين سوف تستمر وأن بكين لا تزال ترغب في إتمام الاتفاق التجاري، متسائلاً إذا ما كان سوف يرغب هو في إتمام الاتفاق أم لا.

كما تابعنا أيضا بالأمس تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن المفاوضات التجارية مع الصين لا تزال قائمة، وأنه تك إحراز تقدم حيال توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن بدء عملية إصدار التراخيص للشركات الأمريكية لتوريد بعض السلع إلى شركة هواوي الصينية.

وفي نفس السياق، أفاد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أمس الأربعاء أن الوزارة استلمت أكثر من 290 طلب ترخيص من مختلف الشركات وأنها بدأت بالفعل في بحث تلك الطلبات وأنها تعمل على الرد على نحو عشرين ترخيص يومياً بالرفض أو بالقبول، ويذكر أن الوزارة أعلنت في مطلع هذا الأسبوع أنها ستنظر في تمديد أجل تراخيص لبعض الشركات الأمريكية للتعامل التجاري مع الشركة الصينية.

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وفي المقابل تابعنا أيضا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج عن كون بلاده "تدين وتعرض شدة" مشروع القانون المعروف باسم قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، وجاء ذلك عقب ساعات من أقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريع يدعم المحتجين في هونج كونج، مع العلم، أن مشروع القانون لا يزال بصدد طرحه على مجلس النواب للتصويت عليه قبل أن يحول للرئيس الأمريكي ترامب لإقراره من عدمه.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.98% ليخسر 16.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,674.62، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.19% ليخسر هو الأخر 276.54 نقطة ويصل إلى المستوى 22,872.03.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليخسر 7.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,900.70، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 2.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,908.17.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.56% ليخسر 418.82 نقطة ويصل إلى المستوى 26,470.79، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.22% ليخسر هو الأخر 25.85 نقطة ويصل إلى المستوى 2,099.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.01% ليخسر 1.09 نقطة ويصل إلى المستوى 10,974.40، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.82% ليخسر هو الأخر 54.82 نقطة ويصل إلى المستوى 6,667.60.