شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 14 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.6410، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6417، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6397، بينما حقق الأعلى له عند 0.6419.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 0.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من الشهر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 225 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر استقراراً عند 1,683 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل 5.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاع 2.1% إلى 5.49 مليون منزل مقابل تراجع 2.2% عند 5.2.2 مليون منزل في أيلول/سبتمبر.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.