شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تتيح للمستخدمين تسجيل أي مواد صوتية للرحلات في المكسيك والبرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم "أوبر تكنولوجيز" السماح للمسافرين وقائدي سياراتها تسجيل أي أصوات أو محادثات تدور في الرحلات، وذلك في إطار محاولاتها لتحسين أمان خدمتها.



وتخطط شركة التوصيلات الأمريكية للتجربة هذه الميزة في مدن بدولتي البرازيل والمكسيك خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل على أمل التوسع في إطلاقها في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وسوف توفر هذه الخاصية تسجيل العملاء للمحادثات التي تدور أثناء الرحلة، وسوف يتم تشفير هذه التسجيلات لحماية الخصوصية والرجوع إليها حال وقوع مشكلة أو حادث ما.

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ولطالما عانت "أوبر" من مشكلات تتعلق بمعايير الأمان كما واجهت اتهامات بأن بعض قائدي خدماتها اعتدوا على راكبات الأمر الذي اضطرها لتجربة هذه الخاصية لحماية العملاء وزيادة درجة الأمان.



وتنوي الشركة إصدار سجلات للأمان في العام الجاري تشمل بيانات عن تقارير تخص اعتداءات غير سلوكية وأخلاقية وحوادث أخرى في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أوبر" بنسبة 3.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 28 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 28.4 دولار وأقل سعر عند 26.3 دولار.