شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينهي التعاملات على ارتفاع رغم تقليص صفقة ضخمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" في ختام تعاملات الأربعاء على الرغم من تقليل "طيران الإمارات" حجم طلبيات شراء "777 إكس" من "بوينج" وشراء الطائرات الأصغر حجما "787 دريملاينر".



ورغم ذلك، لا تزال شركة "طيران الإمارات" أكبر عميل لدى "بوينج" بفضل طلبيات تحديث "777" وأيضا طلب شراء 126 طائرة متبقية، لكن الشركة أعربت عن غضبها من تأجيل تسلم وحداتها المتأخرة.

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ويتزامن ذلك مع أزمة "737 ماكس" واستمرار وقفها عالميا عقب سقوط طائرتين من نفس الطراز في أقل من ستة أشهر ومصرع المئات جراء ذلك، كما أن الشركة واجهت الثلاثاء مشكلة أخرى بعد ثبوت وجود مشكلة فنية في طائرات 777- 700".



وتتوقع "بوينج" استئناف تسليم وتحليق طائرات "737 ماكس" في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما يسبق تكهنات أخرى بعودتها للعمل في 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 370.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 370.9 دولار وأقل سعر عند 365.7 دولار.