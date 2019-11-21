إجراءات لتسهيل استرداد الضريبة على بناء مساكن المواطنين

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استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه العاشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً شاملاً حول نتائج عمليات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية؛ أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وزيادة عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 311.4 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 754 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 305 وكلاء.

اعتمد المجلس إجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة؛ تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة؛ الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي استعرضها المجلس أنه تم اعتماد أكثر من 1100 طلب من قبل مواطنين حتى شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بنمو في عام 2019 في القيمة الإجمالية بلغت نسبته 116.33% في قيمة الضريبة المستردة، و95.38 % في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال أقل من 4 أشهر اعتماد 537 طلباً جديداً بقيمة نحو 29.35 مليون درهم.

رفاهية المواطن

وتقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية؛ لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق تم توفير معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتمويل الإسكان في الدولة لتخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة بتوفير التأكيدات اللازمة؛ لدعم طلبات الاسترداد؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد للمواطنين؛ باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قراراً يتيح للسياح الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياتهم استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات في حال عدم تمكنهم من الاسترداد الفوري قبل المغادرة على أن يكونوا قد قاموا بإتمام إجراءات الاسترداد قبل المغادرة.

موازنة الهيئة

ووافق خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر وزارة المالية في دبي على مشروع موازنة الهيئة لعام 2020، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، واعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع أظهرت تحسناً كبيراً ومستمراً في أداء الهيئة بكافة أنشطتها، وتطوراً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة لعملائها التي تتميز بالحرص على سعادة المتعاملين من كافة الفئات من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم بما يتوافق مع أفضل المعايير.

وقال سموه: «تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية من ترسيخ علاقات تعاون قوية ناجحة مع كافة الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، مما مكنها من القيام بالدور المنوط بها؛ للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات الدولية، فكثفت الهيئة جهودها لتقديم وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضريبة من الامتثال الطوعي بآليات تتميز بالسلاسة والمرونة، وبأعلى معايير الشفافية والدقة».

وأضاف سموه: «تحرص الهيئة على مراجعة إجراءاتها التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة مستمرة؛ لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، وتبسيط الإجراءات لكافة المتعاملين، بما يلبي طموحات المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار تم اعتماد الإجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، بما يعكس التوجهات الحكومية؛ الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين».

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خطط تطوير

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «شهدت خطط تطوير أنظمة الهيئة إنجازات في كافة المجالات، فضمن هذه الخطط قامت الهيئة بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني للضريبة الانتقائية؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَّلاة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، للتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عمليات التسجيل بالنظام دون معوقات، كما يشهد النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح عمليات تطوير مستمرة، وحظي بمُعدلات رضا جيدة من السياح المستخدمين له».

وأكد سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من خطط التطوير والتحديث للأنظمة والإجراءات الضريبية للارتقاء المستمر بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الإجراءات التي قامت بها الهيئة لاستكمال استعداداتها التشغيلية لتطبيق توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من ديسمبر/‏كانون الأول القادم، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر/‏تشرين الأول عام 2017.

الرد للسياح

وفيما يتعلق بنظام رد الضريبة للسياح أشارت البيانات إلى أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام تجاوز 10800 متجر في كافة أنحاء الدولة، وبلغ المعدل اليومي لعدد معاملات رد الضريبة للسياح أكثر من 3740 معاملة يتم إنجازها يومياً وفقاً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً.

وارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 45 جهازاً في منافذ مغادرة السياحة، منها 33 جهازاً موزعة في مطارات الدولة،

و7 أجهزة في المنافذ البحرية، و5 أجهزة في المنافذ البرية مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو/‏تموز الماضي بنمو بلغ 55.2 %، وتقوم شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام- بتشغيل هذه الأجهزة المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.

واطلع مجلس الإدارة على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمنع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء» في الأسواق المحلية، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس/‏ آب الماضي؛ بهدف تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات المزيفة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته

بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الاستعدادات الجارية لتطبيق قرار الهيئة بتوسيع نطاق نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعروفة باسم المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والذي بدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر بتوفير العلامات المميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي، ومنتجي تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، واعتباراً من الأول من شهر مارس عام 2020 سيُمنع استيراد هذه الفئة من منتجات التبغ والمحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، وبدايةً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة هذه السلع في الدولة بدون علامات مميزة.