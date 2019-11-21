إنشاء أول أكاديمية للتدقيق الداخلي في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات أن الدولة قطعت خطوات سريعة على طريق أن تصبح نموذجاً يحتذى في مجال التدقيق الداخلي نتيجة اعتمادها أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل في الوقت الراهن المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمركز الثامن عالمياً في مجال التدقيق الداخلي وتطبيق معاييرها واشتراطاتها.

وكشف عبد القادر أن الجمعية بصدد إنشاء أكاديمية متخصصة في تطوير قدرات المدققين الداخليين لأول مرة في الإمارات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الأكاديمية وطبيعة عملها ومهامها ورؤيتها سيتم قريباً. مضيفا أن السنوات المقبلة ستشهد نمواً غير مسبوق بالطلب على مهنة التدقيق الداخلي نتيجة لدورها الأساسي في نجاح المؤسسات ورسم مستقبلها، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها فعاليات المؤتمر الثامن لرؤساء التدقيق الداخلي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة بمشاركة 300 مشارك من كبار المسؤولين في مجال التدقيق الداخلي من عدة دول حول العالم منها الإمارات وأستراليا وجنوب إفريقيا ومصر وباكستان.