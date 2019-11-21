سندات الدين اللبناني تتفوق على فنزويلا وتقفز إلى 103%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت الأزمة السياسية اللبنانية عائد سندات الدين الحكومية البالغة 1.2 مليار دولار استحقاق مارس المقبل 15 نقطة مئوية يوم الثلاثاء لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 103%، مقارنة بمستوى 13٪ فقط قبل خمسة أسابيع، مباشرة قبل بدء احتجاجات شلّت البلد المثقل بالديون.

وانقلب منحنى عوائد السندات الحكومية بحيث بلغ سعر ديون لبنان المستحقة 2020، حوالي 78 سنتا للدولار، بينما يبلغ سعر استحقاق عام 2021 56 سنتاً للدولار.

ومن النادر أن تتجاوز عائدات السندات الحكومية الدولارية 100%، فحتى في الأرجنتين - حيث المستثمرون بعيدون عن الاقتناع بأن الزعيم الجديد ألبرتو فرنانديز يستطيع إصلاح المشاكل الاقتصادية في البلاد - لم يتجاوز عدد العائد 85٪، وفي فنزويلا بلغت عوائد بعض السندات قصيرة الأجل 100٪ لوقت قصير أواخر عام 2017.

ولبنان واحد من أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة لحجم اقتصاده، ولكن محافظ المركزي اللبناني (مصرف لبنان) يؤكد دائماً أن لبنان سيفي بالتزاماته وقلل من شأن أي حديث عن إعادة هيكلة، وبالفعل لم تتخلف الدولة يوماً عن سداد ديون الحكومة، ومعظمها لبنوك محلية.

ووفقاً للمحافظ رياض سلامة، فإن لدى لبنان الأموال لسداد 1.5 مليار دولار مستحقة في نهاية هذا الشهر. فيما تستحق سندات اليورو-بوند القادمة في مارس 2020. (بلومبيرج)