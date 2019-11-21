«الفرانشايز من المحلية إلى العالمية» بغرفة الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة عمل صناعة بعنوان (الفرانشايز من المحلية إلى العالمية) في مسرح الغرفة أمس، نظمتها الغرفة بالتعاون مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب ورواد الأعمال وأساتذة وطالبات وطلاب جامعات بالفجيرة.

وقال سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة: إن تنظيم الورشة يأتي في إطار ما توليه الغرفة من اهتمام لتنمية قدرات العنصر البشري باعتباره من أهم موارد التنمية وغاياتها والأكثر تأثيراً في العملية الإنتاجية، مؤكداً أن الإبداع يعتبر حلقة وصل بين الفرانشايز وريادة الأعمال وذلك لكون الإبداع في فكرة المشروع يحقق مكاسب لصاحب الملكية الفكرية والشخص المستفيد منها. ودعا الشباب للتوجه لإنشاء المشاريع غير التقليدية بأفكار مبتكرة تسهم في صناعة الفرانشايز.

حاضرت في الورشة سلمى مطر المنصوري مديرة إدارة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبوظبي وصاحبة فكرة تأسيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، حيث أوضحت أن أول بداية للفرانشايز كان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1850 عن طريق شركة سنجر لصناعة ماكينات الخياطة بمنح حق استخدام اسمها لشركات أخري.

وأشارت إلى أن الفرانشايز يعتبر عقداً بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه (مانح الامتياز) بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه (ممنوح الامتياز) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو التي يستخدمها (مانح الامتياز) وفقاً لتعليماته وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك بمقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية مشتركة.

وأضافت أن الرابطة تعمل على تحقيق الوعي والمعرفة بنظام الفرانشايز ودعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعلان والترويج للفرانشايز لتحقيق التوسع فيه.

ودارت خلال الورشة مناقشات من قبل الحضور، كما شارك الدكتور علي محمد الملا عضو رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بمداخلة تناول خلالها امتيازات وشروط العضوية في الرابطة ودورها في نشر ثقافة الفرانشايز.