«موانئ دبي»: إتمام توسعة ميناء السخنة بـ 520 مليون دولار

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احتفلت «موانئ دبي العالمية السخنة» بالذكرى العاشرة لها عبر الإعلان عن اقتراب إتمام مشروع التوسعة الرئيسية من خلال الحوض رقم 2، الذي تصل معه قيمة استثمارات «موانئ دبي العالمية» في مصر إلى 1.6 مليار دولار.

وسيبدأ الحوض رقم 2 العمليات بحلول الربع الثاني من عام 2020، وسيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً. ويعزز مشروع التوسعة موقع «موانئ دبي العالمية السخنة» كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد في البلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.

وتم تنظيم الاحتفال بالذكرى العاشرة ل«موانئ دبي العالمية السخنة» في القاهرة، أول أمس. وحضر الحفل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتبلغ تكلفة تطوير الحوض رقم 2، 520 مليون دولار، وسيدعم العمليات في الحوضين الآخرين في الميناء، ويشمل التطوير رصيفاً بطول 1.3 كيلومتر، حيث سيتم استخدام 400 متر منه في المرحلة الأولى، إلى جانب باحة للحاويات تبلغ مساحتها 350,000 متر مربع. وتعتبر التوسعة من خلال الحوض رقم 2، إحدى أكبر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.

وتبلغ سعة الحوض رقم 1 المشغل حالياً، نحو 945,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، أما الحوض رقم 3 فهو محطة للبضائع السائبة السائلة الممتدة على مساحة 400 متر مربع، والتي تعتبر بوابة رئيسية لواردات الطاقة الخاصة بمصر.

وقال سهيل البنا، نائب الرئيس الأول، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في موانئ دبي العالمية: «يشكل نجاحنا في تحفيز التجارة ودعمها في «موانئ دبي العالمية السخنة» خلال العقد الماضي، دليلاً على حضورنا المتميز في السوق ودورنا كمركز تجاري لوجستي رئيسي جنوبي قناة السويس، الذي يربط أكثر الطرق التجارية البحرية الحيوية في العالم. نحن على ثقة بأن توسعنا من خلال الحوض رقم 2 سيسهم في زيادة كميات البضائع المناولة في الميناء، الأمر الذي سيدعم التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي في مصر ».

وقال آجاي سينج، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية السخنة»: «لقد سعينا منذ البداية إلى أن نجعل «موانئ دبي العالمية السخنة» الميناء الرئيسي في مصر».