افتتاح «نخيل مول» في نخلة جميرا الخميس بـ 1.2 مليار

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أعلنت «نخيل» عن افتتاح «نخيل مول» وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب جزيرة نخلة جميرا، يوم الخميس المقبل بتاريخ 28 نوفمبر/‏ تشرين الثاني، مع مجموعة كبيرة من الفعاليات الحية والعروض الترويجية للمحال خلال عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني، والأسابيع التالية.

يقع المركز التجاري الجديد في نخلة جميرا المشهورة عالمياً، والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم، ويحتوي على خمسة مستويات للبيع بالتجزئة مع أكثر من 300 متجر ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة، بما في ذلك متجر مودو، وقاعة مطاعم ديباشيكا، ومجمع فوكس سينما الذي يضم 14 شاشة، وسوبر ماركت ويتروز، وإتش أند أم، وترامبو إكستريم، وفابيلاند، وعيادة دبي لندن، وفيتنس فيرست.

يمكن الوصول إلى «نخيل مول» بسهولة عن طريق المترو أو باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام، حيث سيتم تشغيل محطة بالم مونوريل يوم الافتتاح، وأيضاً يمكن الوصول باستخدام الطرق المباشرة للوصول إلى المواقف التي تتسع ل 4000 سيارة عبر ثلاثة مستويات.يعد «نخيل مول» نقطة الوصول إلى ذا فيو ذا بالم، وهو مرصد عام يقع على قمة برج ذا بالم،على ارتفاع 230 مترًا فوق الجزيرة. وتعليقاً على الافتتاح قال عمر خوري، مدير عام، نخيل مولز: «يسعدنا إضافة نخيل مول إلى مجموعتنا المتنوعة من وجهات البيع بالتجزئة والترفيه في جميع أنحاء دبي».

يجمع «نخيل مول» بين مرافق البيع بالتجزئة من الدرجة الأولى ومناطق الجذب الفريدة في واحدة من أشهر المعالم السياحية في العالم، نخلة جميرا. وتعتبر الوجهة الفريدة للمفاهيم الجديدة في التسوق والمطاعم والترفيه والتسلية.