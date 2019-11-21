مبادرة «بيرل» تناقش دور الإدارة بتعزيز الثقافة الأخلاقية في جلسة حوارية بجدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدة: ”الخليج 365”

نظمت مبادرة «بيرل»، جلسة حوارية في مدينة جدة بالسعودية مؤخراً، تناولت دور الإدارة والمديرين في تعزيز الثقافة الأخلاقية داخل المؤسسات لضمان تحقيق النجاحات المؤسسية، بمشاركة 35 شخصية تمثل كبرى شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من جميع مناطق المملكة.

وأكد المشاركون في الجلسة، أن من أهم مهام الإدارة والمديرين تعزيز النظم الأخلاقية وتشجيع الموظفين على الامتثال بسياسات النزاهة والأخلاق المؤسسية في كافة الإجراءات والمعاملات المؤسسية تحت إداراتهم.

وتحدث في الجلسة نايف العبيدي، المدير العام لشركة «نسما» القابضة، مشدداً على مسؤولية المديرين في رسم ملامح الأخلاقيات المؤسسية، وواجباهم تجاه توفير بيئة تعزز الارتباطات والعلاقات الإدارية بتطوير وتطبيق سياسات النزاهة في الشركات التي يعتمد عليها النجاح المؤسسي، في حين أشار الدكتور زيد مهايني، رئيس الإدارة القانونية بمجموعة «سدكو» القابضة، إلى أن المديرين الذين يهملون الامتثال للنزاهة والأخلاقيات المؤسسية يجازفون بمسؤولياتهم الشخصية والمهنية في ضوء البيئة القانونية المتنامية ضمن المؤسسات.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل»: يجمع التوجه القائم على مبدأ النزاهة والإدارة الأخلاقية بين الامتثال بالقوانين والمسؤولية الإدارية للممارسات الأخلاقية، حيث تؤدي استراتيجيات وسياسات النزاهة إلى بناء القيم والمبادئ التوجيهية والتطلعات وأنماط التفكير والسلوكيات في أي مؤسسة أو شركة، وعند تطبيق هذه السلوكيات ودمجها في العمليات اليومية، يمكنها المساعدة على الوقاية من الأخطاء الأخلاقية السلبية، فضلاً عن الاستفادة من الطاقات البشرية القوية للفكر والعمل الأخلاقي.