شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الأول لتحليل بيانات السياحة في أبوظبي 15 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تُطلق دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في 15 ديسمبر المقبل منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات الأول من نوعه في المنطقة، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 خبير متخصص لمناقشة أحدث توجهات السياحة وتحليل البيانات.
ويقام هذا الحدث في منارة السعديات، ويجمع تحت مظلته نخبة من أبرز علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع، لبحث آخر التطورات المتعلقة بتحليل البيانات والمعطيات السياحية، بهدف دعم تطور أبوظبي لتصبح عاصمة سياحية قائمة على الابتكار.
ويوفر هذا المنتدى منصة لاستعراض ومناقشة أحدث توجهات تحليل البيانات في قطاع السياحة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار وبحث المنهجيات الجديدة في القطاع.
ويعكس منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات، التزام الإمارة بتعزيز مكانتها كعاصمة سياحية قائمة على الابتكار، وذلك عبر استخدام أحدث التطورات التكنولوجية لتزويد القطاع بأفضل الممارسات والحلول الضرورية لبناء مستقبل سياحي مستدام.
وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يسهم منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد لتحليل المعطيات السياحية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في تحديد الحلول والمخرجات الضرورية لدعم تطور قطاع السياحة في أبوظبي، وذلك عبر جمع ألمع علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع».
كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى الأول لتحليل بيانات السياحة في أبوظبي 15 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.