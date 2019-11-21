المنتدى الأول لتحليل بيانات السياحة في أبوظبي 15 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تُطلق دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في 15 ديسمبر المقبل منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات الأول من نوعه في المنطقة، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 خبير متخصص لمناقشة أحدث توجهات السياحة وتحليل البيانات.

ويقام هذا الحدث في منارة السعديات، ويجمع تحت مظلته نخبة من أبرز علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع، لبحث آخر التطورات المتعلقة بتحليل البيانات والمعطيات السياحية، بهدف دعم تطور أبوظبي لتصبح عاصمة سياحية قائمة على الابتكار.

ويوفر هذا المنتدى منصة لاستعراض ومناقشة أحدث توجهات تحليل البيانات في قطاع السياحة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار وبحث المنهجيات الجديدة في القطاع.

ويعكس منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات، التزام الإمارة بتعزيز مكانتها كعاصمة سياحية قائمة على الابتكار، وذلك عبر استخدام أحدث التطورات التكنولوجية لتزويد القطاع بأفضل الممارسات والحلول الضرورية لبناء مستقبل سياحي مستدام.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يسهم منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد لتحليل المعطيات السياحية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في تحديد الحلول والمخرجات الضرورية لدعم تطور قطاع السياحة في أبوظبي، وذلك عبر جمع ألمع علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع».