شكرا لقرائتكم خبر عن «الطارق» تعلن عن ترقيات رئيسية في أنظمتها الموجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «الطارق»، الشركة الإقليمية المتخصصة في تصنيع الأسلحة الجوية والأنظمة الموجهة بدقة، أمس عن إجراء ترقيات رئيسية على صواريخ «الطارق» الموجهة خلال معرض الطيران في دبي 2019.
وبفضل هذه التحسينات، ترتقي مجموعة «الطارق» بأنظمتها الموجهة بدقّة إلى تعريف Block 2 الجديد الذي يضم مجموعة من التحسينات، ومنها حلول الملاحة المعززة، التي تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية 1760، والمعيار الفرنسي DIGIBUS، كما تعزز إمكانات مستشعر علو الانفجار للذخائر الموجهة بدقة. وقد ساهمت هذه الترقيات في تعزيز إمكانات تقنية الأسلحة الموجهة بدقة التي تصنعها شركة «الطارق» من خلال مجموعة PowerPack الجديدة، التي توفر مصدر طاقة للأسلحة قبل انطلاقها، وتضمن تنفيذ المهمات بمرونة أكبر .
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