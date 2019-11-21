سفارة الدولة بالدنمارك تنظم فعالية ترويجية لـ «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن: ”الخليج 365”

نظمت سفارة الدولة في الدنمارك فعالية ترويجية ل«إكسبو 2020»، وبرعاية فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، وذلك استكمالًا لجهود الإمارات الحثيثة لإنجاح الحدث الكبير، وشهدت الفعالية مشاركة أهم ممثلي قطاع الأعمال الدنماركي.

وقدمت السفيرة كلمة رحبت فيها بالحضور المميز، وفي مقدمتهم جينز السبريك القنصل الدنماركي في دبي، وجينز لوند مدير الجناح الدنماركي بمعرض إكسبو 2020، ومها القرقاوي مدير إدارة المشاركات الدولية للمعرض، وخالد شرف رئيس شؤون الأعمال الدولية بالمعرض، وشكرتهم على الحضور والتعاون لإنجاح الحدث. وقدمت السفيرة صورة شاملة عن المعرض العالمي الأكبر على الإطلاق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، والذي سيضم أكثر من 200 جهة مشاركة من 193 بلداً في تجمع فريد للتكنولوجيا والفن والعلوم والتنوع الثقافي والتعاون الدولي على مدار 173 يوماً، وسيشهد أحداثاً عالمية متميزة على رأسها احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الصينية الجديدة والأعياد الوطنية للدول المشاركة. وتحدثت عن الاستدامة كصفة فارقة ومميزة للمعرض العالمي الذي يقام في دبي، وعن أوجه الشبه التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك بهذا المجال، ووجهت الدعوة لقطاع الأعمال الدنماركي بالاستفادة من هذه الفرصة لعرض ريادتهم الفكرية بالحلول المستدامة.