شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق المتنامية والاقتصاد المتعثر «انفصال» يتسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس *

يبدو واضحاً أن حجم «الانفصال» بين الأسواق العالمية المتنامية من جهة والاقتصاد العالمي المتعثر من جهة ثانية يزداد اتساعاً؛ فإما أن يكون هذا التنامي غير مستدام، أو أنه ينذر بنقطة تحول اقتصادي كبرى، وقليلة هي المؤشرات التي ترجح الاحتمال الثاني في هذه المرحلة.

وشهد الأسبوع مؤخراً ارتفاعاً قياسياً في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية، كما ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» أيضاً إلى مستويات جديدة. وواصل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الأسواق الناشئة، ارتفاعه منذ مطلع أكتوبر مقترباً من أعلى مستوياته المسجلة في إبريل الماضي. وقد ساعد انخفاض سعر الدولار- بفعل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وزيادة مستويات ضخ السيولة عبر اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو»- على استقرار الميول الاستثمارية في الأسواق الناشئة، كما أسهم أيضاً في ارتفاع الأسواق الأوسع.

ومن التطورات المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي أيضاً حدوث زيادة أخرى في عوائد السندات السيادية؛ حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.90% مقارنة مع أدنى مستوياتها المسجلة هذا العام عند 1.43% في 3 سبتمبر الماضي. كما حققت عوائد السندات اليابانية أعلى ارتفاع أسبوعي لها خلال ست سنوات، في حين سجلت عوائد السندات الألمانية ارتفاعاً بواقع 40 نقطة أساس عن أدنى مستوياتها المسجلة مطلع سبتمبر.

وبالتوازي مع هذه التطورات، تراجعت أسعار الين الياباني والذهب في دلالة على ارتفاع شهية المخاطرة، في حين انخفض سعر صرف الرنمينبي الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 7.0 في مؤشر آخر كذلك على ارتفاع معنويات السوق، لاسيما في قطاع التجارة.

ويبقى التركيز الأكبر منصباً على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تجدد الآمال بإمكانية توقيع «المرحلة الأولى» من الاتفاق لتشمل التراجع عن الرسوم الجمركية الأمريكية الشهر القادم، ويسري كذلك شعور بالتفاؤل بين المستثمرين حول انحسار موجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتبدو موجة التفاؤل هذه مبالغاً فيها إلى حد كبير؛ حيث تتنامى الروح الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بصرف النظر عن الأخبار المتضاربة بهذا الخصوص وتغيّرها يومياً. وبدا أن الأسواق قد تجاهلت التأخير الواضح في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المنصرم، ولم تتنبه لمدلولات ذلك إلا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب باحتمال إبقائه على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين في نهاية الأمر.

وحتى في حال توقيع «المرحلة الأولى» من الاتفاق وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، فسيستغرق الأمر وقتاً حتى تستعيد الشركات الثقة بعدم فرضها مجدداً، خصوصاً أننا على أعتاب عام انتخابي مضطرب.

وجاءت البيانات لتعكس ارتياحاً طفيفاً فقط؛ حيث سجلت بيانات التجارة الصينية الأخيرة تراجعاً في حجم الصادرات على أساس سنوي بنسبة 0.9% في ثالث انخفاض لها على التوالي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

كما انخفضت مبيعات السيارات الصينية لشهر أكتوبر بنسبة 6% على أساس سنوي. وانخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، وبنسبة 4.3% على أساس سنوي.

وبالتوازي مع إقدام صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي مؤخراً على خفض توقعاتهم للنمو العالمي، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات. ويبدو أن بنك إنجلترا يتحضر لخفض أسعار الفائدة وتوقعات النمو لتعكس ضعف المشهد العالمي والتأثيرات المتوقعة لاتفاق «بريكست» الذي يسعى إليه بوريس جونسون.

وفي خضم حالة «الشلل» السياسي وانتخابات عامة غير مؤكدة، خفضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للمملكة المتحدة إلى «سلبي».

ويبقى الاقتصاد الأمريكي هو الاستثناء الوحيد من جولة الأخبار السيئة هذه؛ حيث بلغ التفاؤل حد استبعاد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في ديسمبر القادم. ومع ذلك، فما من شيء يضمن عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بذلك، خصوصاً أن استقرار معدلات النمو والوظائف ترافق مع مؤشرات واضحة على تراجع الطلب المحلي وتقلص استثمارات الأعمال والسكن.

وهكذا يبدو أن ارتفاع الأسواق يتناقض مع الأساسيات الاقتصادية ويرتبط أكثر بالسيولة مؤدياً إلى حالة من «الانفصال»، تشهد معها الأسواق ارتفاعاً مفاجئاً بصرف النظر عن المشهد الاقتصادي. ولا يمكن لذلك أن يستمر إلا إذا بدأت الأخبار الأساسية بالتحسن لتواكب التوجهات الإيجابية للسوق.

وحتى الآن، هناك مؤشرات قليلة على حدوث ذلك؛ وفي ضوء استمرار المخاطر التجارية وعقبات اتفاق «بريكست» والاضطرابات الجيوسياسية، سيكون من الحكمة بمكان أخذ مثل هذا «الانفصال» على محمل الجد.

* رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين لدى مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»