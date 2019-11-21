وفد إثيوبي يبحث تعزيز الاستثمار المتبادل مع الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من نظيرتها في أديس أبابا، برئاسة ميسينبيت شينكوت أبيب، رئيسة الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أديس أبابا ورجال أعمال من كبرى الشركات التجارية والصناعية بمختلف القطاعات، وجاءت الزيارة بهدف إطلاع الوفد الزائر على أفضل الممارسات المطبقة في الغرفة ومركز إكسبو الشارقة، وعدد من المنشآت الكبرى في الإمارة، كما تم بحث سُبل تعزيز الاستثمار المتبادل وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا، بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الشارقة وأديس أبابا.

استقبل الوفد وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

وبدأ الوفد جولته بزيارة إلى مركز إكسبو الشارقة، وكان في استقبالهم سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وموظفي المركز؛ حيث تعرف الوفد إلى مرافق إكسبو الشارقة والإمكانات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها سواء للشركات العارضة أو للزوار.

حوافز ومزايا

وأكد وليد بوخاطر، عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع جمهورية إثيوبيا الديمقراطية، مشيراً إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في أديس أبابا، وذلك ضمن استراتيجيتها وسعيها المستمر، لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في شتى أرجاء العالم، مستعرضاً فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة، ومسلطاً الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز ومزايا جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم. وأضاف بوخاطر، أن الغرفة ستبادر إلى تشجيع مجتمع الأعمال المحلي على المشاركة في الأحداث الاقتصادية التي تنظم في أديس أبابا بما يُعزز فرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الشارقة وإثيوبيا، داعياً إلى تشجيع رجال الأعمال الإثيوبيين للمشاركة في المعارض التي ينظمها ويستضيفها إكسبو الشارقة.

تنمية التعاون

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وأكدت ميسينبيت شينكوت أبيب، أن هذه الزيارة تعد مواصلة للمساعي الحثيثة في تنمية أطر التعاون الثنائي بين البلدين، مبدية إعجابها وتقديرها بالنهضة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية فتح آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع العمل المشترك، والاطلاع عن كثب على مجالات الاستثمار، وعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين في كلا البلدين، مشيرة إلى اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل وتطوير الروابط بين قطاع الأعمال الخاصة في إثيوبيا ونظيره في إمارة الشارقة ودفعها إلى مستويات أفضل.

استقطاب الاستثمارات

وأعرب محمد أحمد أمين العوضي، عن حرص الغرفة على دفع مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وأديس أبابا إلى مراحل متقدمة، من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الإثيوبيين الراغبين في الاستثمار بالشارقة، في إطار سعي الغرفة الدؤوب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات التجارية والترويج لبيئة الأعمال التنافسية في الإمارة إلى جانب تعزيز التواصل مع غرف التجارة والصناعة في مختلف الدول الصديقة لبحث الآفاق المتاحة أمام مجتمع الأعمال المحلي لتعزيز وتنويع استثماراتهم في الخارج.

مكانة رائدة

وأكد سيف محمد المدفع، أن هذه الزيارة تعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها مركز إكسبو الشارقة وأهميته على المستوى العالمي في تنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية ومساهمته في تعزيز دور السياحة وقطاع الضيافة والأعمال، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك مع إثيوبيا لإيجاد شراكات تسهم في تنمية العلاقة بين مركز إكسبو الشارقة وغرفة أديس أبابا، لافتاً إلى أجندة المعارض التي سينظمها المركز العام القادم، والتي ستضم العديد من المعارض المتنوعة التي تلبي تطلعات الشركات الإثيوبية.