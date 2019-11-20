شكرا لقرائتكم خبر عن فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي: المخاوف انحسرت قليلاً بشأن الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت فاعليات ما دار داخل أروقة اجتماع الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر/تشرين الأول أن معظم الأعضاء انحسر لديهم القلق قليلاً حيال الاقتصاد كما أطلق بعضهم توقعات إيجابية.



وكان اجتماع الشهر الماضي قد أسفر عن قرار بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، لكن محضر الاجتماع كشف عن عزم أعضاء البنك المركزي التوقف لالتقاط الأنفاس وعدم اتخاذ أي قرار يخص السياسة النقدية للفترة القادمة من أجل تقييم حالات الخفض الثلاث وأثرها على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وكشفت وقائع الاجتماع أيضا أن المخاوف من الحرب التجارية والتوترات بشأن نزاعات جيوسياسية حول العالم انحسرت بعض الشيء.



ويتسق محضر الاجتماع مع ما صرح به رئيس البنك المركزي "جيروم باول" في الآونة الأخيرة بأنه وفريقه ينوون التوقف عن اتخاذ أي قرارات في الفترة القادمة مع مراقبة البيانات الصادرة.