شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي التعاملات على استقرار قبيل الكشف عن كواليس اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم مع انتظار الأسواق للكشف عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وما دار به من مناقشات أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ومن المتوقع معرفة المناقشات التي صاحبت الإعلان في الشهر الماضي عن قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

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وتلقى المعدن النفيس نوعاً ما بعض الدعم من الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا سيما وسط أنباء بإمكانية تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي إلى العام القادم بدلا من ديسمبر/كانون الأول.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1% أو عشرة سنتات إلى 1474.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1479.2 دولار وأقل سعر عند 1466.1 دولار.