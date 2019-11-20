شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً في انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن على نحو طفيف في ظل الترقب للمزيد من التطورات بشأن الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وبعد قليل، سيعلن البنك المركزي الأمريكي عن فاعليات ما دار في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مناقشات قبل اتخاذ قرار بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأنه من الممكن تأجيل التوقيع على الاتفاق التجاري النهائي بمرحلته الأولى بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.



يأتي ذلك وسط أنباء عن عراقيل كبيرة خلال المفاوضات، وهو ما يمكن أن يكون السبب وراء إطلاق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديداته أمس للصين بزويادة الرسوم الجمركية على عدم التوقيع على الاتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.