شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية..و"برنت" يعود أعلى 62 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها عقب بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة والتي كشفت عن زيادة دون التوقعات في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في البلاد بحوالي ستة ملايين برميل في نفس الفترة، وهي بيانات أولية غير رسمية.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 56.8 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 57.2 دولار وأقل سسعر عند 54.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.1% إلى 62.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.