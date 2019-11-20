شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في كندا بالتزامن مع استمرار القلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت اليوم لصالح تشريع يدعم المتظاهرين في هونج كونج الأمر الذي أثار غضب الصين.

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وفي سياق آخر، لا تزال الأسواق تحاول استيعاب وتفسير التهديدات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد الصين بزيادة الرسوم الجمركية حال عدم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بنسبة 0.3% بما اتسق مع التوقعات في الشهر الماضي، بينما ارتتفع المؤشر بققيمته الأساسية بنسبة 0.4% من 0.0%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7514، وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.7545 وأقل سعر عند 0.7503.