شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: اكتتاب أرامكو سيجلب استثمارات ويخلق آلاف الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن الإعلان عن طرح جزء من أسهم أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة فيها، ويجلب الاستثمارات ويخلق آلاف الوظائف ويعزز من حجم السوق المالية".

وأكد أن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، بحسب الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي على "تويتر".

وأضاف الملك سلمان أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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