شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي 9% يشير إلى ازدياد النشاط بسوق التوظيف السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ميرسر"، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات "مارش أند ماكلينان" اليوم عن ارتفاع إجمالي الراتب الأساسي بنسبة 4.5% في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لما ورد في مسح الأجور السنوي.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه كشف مسح الأجور السنوي الذي أجرته "ميرسر" لأكثر من 472 شركة في المملكة أن الزيادة السنوية في الرواتب ستنمو بنسبة 4.5% مرة أخرى في عام 2020، وستظهر أعلى زيادة في مجالات علوم الحياة بنسبة 5%.

مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي بنسبة 9% يشير إلى ازدياد النشاط في سوق التوظيف.

وعلى الرغم من اختلاف التوقعات بين المجالات المتنوعة، من المرجح أن نشهد أقوى ارتفاع في مجال علوم الحياة والتقنيات المتطورة.

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وحسب البيان من المتوقع أن يستمر قطاع الطاقة بتحقيق أقل زيادة في الرواتب وقدرها 3.5% في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 3% في عام 2019.

والجدير بالذكر أن الشركات تقدم زيادات أعلى للتنفيذيين والمديرين مقارنة بالموظفين في المستويات الأخرى، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بالمهارات القيادية.

وقالت وزارة العمل السعودية، الأسبوع الماضي، إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معاً.

وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال.

وتوقع أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، نهاية العام الماضي، أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات.