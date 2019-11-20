خلال 3 أيام من اكتتاب أرامكو.. تغطية شريحة المؤسسات بالكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت البنوك المتعهدة بتغطية اكتتاب أرامكو السعودية طلبا كافيا لتغطية شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة 1%، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الاكتتاب، بحسب وكالة بلومبيرج للأخبار.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية يعد دافعا للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب، والذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، مبينة أنه من المتوقع أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز الإقبال من الأفراد.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح في الخامس من ديسمبر.

في السياق نفسه قالت وكالة رويترز إن 25 بنكا عينتهم أرامكو كمتعهدين للاكتتاب سيتقاضون رسوما منخفضة مقارنة بحجم الطرح، مضيفة أن الرسوم لن تتجاوز 90 مليون دولار كحد أقصى.

وأوضحت الوكالة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن، لتجمع 25.6 مليار دولار.

وبالمقارنة كانت شركة علي بابا قد جمعت 25 مليار دولار من طرحها العام في نيويورك، حيث دفعت رسوما لـ35 بنكا بقيمة 300 مليون دولار.

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وكانت أرامكو أعلنت الأحد الماضي عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر المقبل، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 و32 ريالا للسهم الواحد.

ومن المنتظر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وفي حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتب الفرد.

وتواصل أسواق المال السعودية تفاعلها مع الطرح العام، إذ أغلق سوقا الأسهم الرئيس و»نمو» الموازي، على ارتفاع مستمر منذ بداية الأسبوع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس مرتفعا 44.9 نقطة عند مستوى 8045.32 نقطة، وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعا، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وأقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 272.72 نقطة عند مستوى 5082.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 1562 صفقة.