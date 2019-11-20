موبايلي تستبدل تمويلا بـ 3 مليارات مع مصرف الإنماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف الإنماء لاستبدال التمويل القائم بقيمة 3 مليارات ريال ولمدة 10 سنوات.
وأوضحت موبايلي في بيان أمس أن ذلك يأتي بهدف استبدال التمويل القائم بتمويل بديل ولاستخدامه في أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.
وعن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إن اتفاقية التمويل لا تشتمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.
ويعد هذا التمويل جزءا من جهود إدارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتخفيض تكاليف التمويل وتحسين الشروط والأحكام.
ويعطي هذا التمويل شركة موبايلي مرونة ائتمانية إضافية وغير ملزمة للشركة باستخدام كامل المبلغ المتاح للتمويل، ويعكس اكتمال التمويل نجاح الشركة في تحسين التصنيف الائتماني لها، ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.
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