مسك الابتكار تدرب 100 رائد أعمال في 6 مجالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلا في مبادرة مسك الابتكار، معسكرات تدريبية في 5 مدن، تستهدف 100 من رواد الأعمال ذوي الخبرة في 6 مجالات هي إدارة المنتجات والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية والاتصالات، وذلك بالتعاون مع (فلات 6 لابز) Flat 6 Labs، والذي يعد برنامج مسرعات أعمال إقليمي يرعى ويستثمر في رواد الأعمال ممن لديهم شغف لتحقيق أفكار متطورة.

وتعد معسكرات التدريب التي تم إطلاقها في (الرياض - جدة - المدينة المنورة - الخبر - القصيم)، اعتبارا من 26 أكتوبر 2019 حتى 18 ديسمبر من 2019، أحد البرامج التي تطلقها مبادرة مسك الابتكار الرامية إلى تعزيز المواهب السعودية، والتي من شأنها أن تسهم في بناء جيل قادم من المفكرين في مجال التصميم وصانعي المحتوى الرقمي ومبتكري الأعمال ومصدري التكنولوجيا.

ويركز برنامج عمل المعسكر على أن تكون أفكار المرشحين والشركات الناشئة تتمحور حول قطاعات التكنولوجيا المالية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التعليم والمنصات التعليمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبيانات العملاقة والتحليلات والبيع بالتجزئة والتجارة الالكترونية بالإضافة إلى الابتكارات المستدامة، في حين تبرز محاور أخرى ستتناولها المعسكرات حول إدارة المنتج والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية والاتصالات.

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وتعد مثل هذه التجمعات فرصة من فرص اكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، في حين سيستفيد أصحاب المشاريع الناشئة من الإرشادات التي ستقدم خلال المعسكرات من قبل خبراء محليين ودوليين.

يذكر أن مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال مبادرات عدة، ومن بين مبادرات المركز مبادرة مسك الابتكار التي تسعى لدعم الشركات الناشئة، وذلك لتأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة، وتحرص على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محليا ودوليا، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.

مبادرة مسك الابتكار:

معسكرات تدريبية في 5 مدن

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الخبر

القصيم

التدريب في 6 مجالات هي:

إدارة المنتجات

التسويق

المحاسبة

الشؤون المالية

إدارة الموارد البشرية