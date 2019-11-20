تأشيرات فورية للمنشآت الصغيرة عبر منصة «قوى» الشهر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن عزم الوزارة إطلاق خدمة التأشيرات الفورية لتأسيس الأعمال والمنشآت الصغيرة عبر منصة «قوى» خلال الشهر المقبل بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من بدء مشاريعهم، وتسهيل تأسيس أعمال المنشآت الصغيرة في السنة الأولى، بما يسهم في دعم نمو وتسريع الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التنمية الوطنية.

وأوضح الراجحي خلال لقائه برواد الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في حائل، أن الوزارة ستتولى توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مبدئية من برنامج «نطاقات»، حرصا على استمرار واستقرار المنشأة خلال فترة التأسيس.

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وذكر أن الخدمة ستكون متوفرة عبر منصة «قوى» الالكترونية، خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسات مستفيضة ومقارنة عدة، لتحديد الاحتياج المناسب من العمالة الوافدة للمنشآت الصغيرة بمختلف أنواعها، من أجل تغطية احتياجها عبر الخدمة.

وأكد أن الوزارة تولي المشاريع الناشئة أهمية بالغة، وذلك لدورها في تنمية اقتصاد الوطن، كما تحرص الوزارة على توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في سوق العمل، والاستقرار والاستمرار فيه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة «قوى»، والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى رفع معدل النمو السنوي للمنشآت الجديدة.