شكرا لقرائتكم خبر عن "أركان العقارية" توقع عقود تسهيلات ائتمانية مع ثلاثة بنوك محلية بقيمة 55 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن توقيع عقود تسهيلات ائتمانية مع ثلاثة بنوك إسلامية محلية بقيمة 55 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع بورصة "الكويت"، اليوم الأربعاء، بأن التسهيلات ستكون على فترة سداد طويلة الأجل وبمعدل ربح مُناسب، علماً بأن الهدف من هذه التسهيلات هو استخدامها في أنشطة الشركة وتطوير مشاريعها والتوسع عقارياً.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي، علماً بأن الأثر المالي سيظهر عند استخدام تلك الحدود والتسهيلات الإئتمانية.

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وتجدر الإشارة إلى أن أركان العقارية توصلت، بنهاية أكتوبر الماضي، لاتفاق مبدئي لشراء 4 عقارات صناعية (حق انتفاع) في منطقة الشويخ الصناعية، مُقابل 6.5 مليون دينار (21.5 مليون دولار)، مُشيرة إلى أن العقارات مُدرة للدخل، وتبلغ مساحتها 2047 متراً مربعاً.

وحققت أركان أرباحاً خلال الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو الماضي بنحو 335.68 ألف دينار، مقابل 253.47 ألف دينار في الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة أرباحاً بقيمة 937.32 ألف دينار خلال التسعة الأشهر المنتهية في 31 يوليو الماضي، نُقارنةً بأرباح بلغت 2.52 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.