شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية اليوم عن زيادة مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليون برميل إلى 450.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بـ1.8 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بمليون برميل إلى 115.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 5.954 مليون برميل في الأسبوع الماضي.