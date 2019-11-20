شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء .. و 17.75 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.75 جنيه للشراء. فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 17.74 جنيه للشراء. 18.88 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 17.75 جنيه للشراء. 17.9 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر 17.77 جنيه للشراء. 17.9 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة

سعر اليورو فى بنك البركة 17.68 جنيه للشراء. 18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 17.74جنيه للشراء. 17.89جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 17.79 جنيه للشراء. 17.91 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 17.73 جنيه للشراء. 17.9 جنيه للبيع.

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