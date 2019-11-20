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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة على انخفاض بعد تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو طفيف لتبتعد قليلا عن مستوياتها القياسية، وذلك عقب التهديدات التي وجهها الرئيس "دونالد ترامب" للصين بشأن المللف التجاري القائم.
وأفاد "تراتمب" بأن إدارته سوف تزيد الرسوم الجمركية ضد واردات بلاده من الصين لو لم توقع الأخيرة على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.
وكانت مصادر ووكالات قد تحدثت عن العديد من العقبات الكبرى في طريق المفاوضات التجارية حيث قيل إن هناك شكوك من التزامم الصين بحجم مشتريات معين من السلع الزراعية الأمريكية، كما تشكك الصين في نوايا "تررامب" واحتمالات إلغاء الرسوم الجمركية من عدمه.
وفي وقت لاحق اليوم، سوف يصدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي محضر اجتماع الشهر الماضي الذي أسفر عن خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:04 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 27877 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8563 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3114 نقطة.
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